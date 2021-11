Usain Bolt queria Conte no Man. United e avisa: «Ronaldo salvou-nos em todos os jogos»

Grande fã do Manchester United e de Cristiano Ronaldo, Usain Bolt lamentou o momento por que passam os red devils e não esconde que gostava de ter visto Antonio Conte rumar a Old Trafford, em vez do Tottenham.O antigo velocista jamaicano, recordista mundial dos 100 e 200 metros, acredita que o clube vai passar por um mau momento se outros jogadores, além do português, não derem um passo em frente. "O Cristiano salvou-nos em todos os jogos", constatou Bolt em declarações ao site 'The Nationali', referindo-se aos 9 golos em 12 jogos que o craque português marcou, mantendo, graças a alguns deles, a equipa na Liga dos Campeões."Um tipo sozinho tem de fazer o trabalho todo. Não temos praticado bom futebol até agora", acrescentou o jamaicano.Bolt considera que está na hora de Ole Gunnar Solskjaer sair. "Eu queria o Conte. Ele vai fazer um bom trabalho no Tottenham, vai organizá-los. Para todo o lado que ele vai acaba por estruturar muito bem as equipas. Acredito que em janeiro vá comprar um ou dois jogadores."O Manchester United, que sábado visita o Watford, é sexto classificado na Premier League, a 9 pontos do líder Chelsea.