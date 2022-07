Varane: «Manchester United melhor sem Ronaldo? Esse debate só acontece fora do balneário»

Raphaël Varane, central do Manchester United, saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, frisando que o internacional português "é uma lenda" e que a ideia de que os red devils são melhores sem o avançado é um "debate que só acontece fora do balneário"."Claro que queremos fazer melhor [na próxima temporada]. O Cristiano é um grande competidor, é uma lenda. É óbvio que é muito bom jogar com ele, está sempre a ajudar a equipa. É um grande jogador e queremos os melhores na equipa", começou por referir à 'BBC Sport'.Questionado se a personalidade e o estilo de jogo de Cristiano Ronaldo são prejudiciais para o balneário dos red devils, Varane defendeu o capitão da equipa das quinas: "Valorizamos o Cristiano enquanto jogador e como pessoa. Acho que esse debate só acontece fora do balneário. Nós sabemos das qualidades dele e que ele é muito conhecido, portanto sabemos que muita gente vai falar sobre as exibições dele e da equipa", rematou.Varane, recorde-se, atuou ao lado de CR7 no Real Madrid entre 2011 e 2018. Juntos, conquistaram quatro Ligas dos Campeões, dois campeonatos espanhóis, duas Taças do Rei, duas Supertaças e foram três vezes campeões do Mundo pelos merengues.