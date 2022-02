Violação e ameaças de morte: Mason Greenwood enfrenta novas acusações

Mason Greenwood passou o terceiro dia na prisão e enfrenta novas acusações, depois de a namorada ter partilhado vídeos e imagens de alegadas agressões de que foi vítima às mãos do futebolista. E Greenwood está também agora acusado de violação e ameaças.De acordo com o jornal 'The Sun', as autoridades já tiveram tempo de interrogar o jovem jogador do Manchester United, conforme informou um porta-voz da polícia."Os detetives tiveram mais tempo para falar com o homem, na casa dos 20 anos, que foi detido sob suspeita de violação e agressão de uma mulher. O suspeito foi detido domingo depois de tomarmos conhecimento das imagens e vídeos partilhados nas redes sociais por uma mulher, que relatou incidentes de violência física. Na sequência das investigações levadas a cabo até ao momento, está também detido por suspeita de violação e ameaças de morte."O Manchester United reagiu rapidamente ao sucedido e, em comunicado, informou a suspensão do jogador, até que a situação seja devidamente esclarecida.