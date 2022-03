Viviano e a evolução de Bruno Fernandes: «Disse-lhe que iria para o Real Madrid...»

Antigo colega de Bruno Fernandes tanto na Sampdoria como no Sporting, Emiliano Viviano assumiu esta terça-feira, em conversa com o canal Offside – Terzo Tempo, no 'Twitch', que sempre viu o médio português como alguém destinado a altos voos."Sempre foi forte. Disse-lhe que depois de passar pela Sampdoria iria jogar no Real Madrid. No final acabou por ir para o Manchester United, por isso não mudou muito. Estamos também a falar de um clube de topo mundial", disse o guardião, que atualmente representa os turcos do Fatih Karagümrük.