Wayne Rooney responde a Cristiano Ronaldo: «A idade chega a todos»

Wayne Rooney foi confrontado com a entrevista de Cristiano Ronaldo nos Globe Soccer Awards, no Dubai, e, em declarações à CNN, o antigo jogador do Manchester United não deixou de responder ao português."O Ronaldo é um jogador fantástico e, tal como disse antes, ele e o Messi são dois dos melhores de sempre", começou por dizer o antigo avançado inglês, de 37 anos.O português - que se considerou mais bonito que o antigo companheiro de equipa - acusou Rooney de ter inveja pelo facto Ronaldo, que tem a mesma idade, ainda jogar ao mais alto nível. "Não é uma crítica. O que eu disse é que a idade chega a todos e o Cristiano está agora a sentir que vai ter finalmente de lidar com isso. Ele deu uma entrevista, que teve um impacto global, mas alguns dos comentários que fez foram estranhos."Sobre a continuidade de CR7 em Old Trafford, referiu: "Tenho a certeza que o Manchester United vai agir e fazer o que tiver de fazer."