Wenger diz que o Man. United "foi inundado pelos flancos" e aponta o dedo a Diogo Dalot

Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, comentou o desempenho do Manchester United no dérbi com o Manchester City e e apontou o dedo às atuações de Jadon Sancho, Diogo Dalot e Antony. Os red devils perderam por 6-3 um jogo em que Cristiano Ronaldo não saiu do banco."Para mim o que foi inacreditável na primeira parte foi que o Manchester United defendeu muito mal nas alas", disse o técnico francês, em declarações ao canal beIN Sports. "No primeiro minuto o Dalot viu um cartão amarelo; o Sancho e o Antony não contribuíram defensivamente. Eles foram durante toda a primeira parte inundados pelos flancos, estavam sempre com problemas."E prosseguiu: "Depois, quando tinham a bola, pareciam que estavam demasiado obcecados em manter-se fieis ao plano de jogo. Queriam ir rapidamente para a frente e perdiam muitas bolas, não tinham muita posse. Só pensavam em ir para o contra-ataque."