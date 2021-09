Wenger sobre regresso de Ronaldo a Manchester: «Não foi uma decisão 100% racional»

Arsène Wenger, chefe global de Desenvolvimento do Futebol pela FIFA e antigo treinador do Arsenal, comentou a transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United, afirmando que a decisão do português teve um quê de emocional.

"É uma história de amor que queremos ver. Ele foi contratado por mais do que questões desportivas. Foi também algo emocional. Acho que esta decisão não foi 100 por cento racional. Encontrar um equilíbrio na equipa será um grande desafio. Mas o facto de ter jogadores com muita experiência também conta bastante", atirou, em declarações ao 'Bild LIVE'.