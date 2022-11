Wes Brown 'chocado' com entrevista de Ronaldo: «É mais do que óbvio que ele quer sair»

Wes Brown, antigo defesa inglês que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem do português pelo Manchester United, confessou estar "chocado" e "desiludido" com o que CR7 disse na entrevista a Piers Morgan."Ainda não vi a entrevista toda, apenas alguns excertos, mas honestamente estou chocado por as coisas terem chegado a este ponto. É uma daquelas situações em que se torna óbvio que ele quer deixar o clube. Pessoalmente penso que devia ter ido por outro caminho, mas o Ronaldo pensa de forma diferente e decidiu fazer as coisas desta forma. Estou um pouco enojado com esta situação, mas antes de ver tudo e difícil falar sobre isto", explicou o antigo futebolista, de 43 anos, em declarações ao site 'Fair Betting Sites'."Estou desiludido pela forma como isto aconteceu porque ele foi uma grande pessoa e um grande profissional até agora. Em última instância, quando há coisas a ser ditas, é preciso fazê-lo entre quatro paredes, com as pessoas certas. E isso não foi feito", acrescentou.Wes Brown não faz ideia do que agora vai acontecer. "O Ronaldo é uma mega estrela, ele quis fazer as coisas desta forma, eu não o teria feito e certamente muitos outros também não. Agora vai para o Qatar, regressa a meio de dezembro e depois clube e jogador vão ter de falar sobre isto. O timing da entrevista torna isso impossível de momento. Vamos ouvir falar disto mais vezes nas próximas semanas."O antigo defesa acredita que estas declarações não vão abalar o trabalho do treinador Erik ten Hag. "Tem um grupo de jogadores para se focar. Era uma situação desnecessária neste momento, mas o Ten Hag vai continuar com o que tem, com ou sem Ronaldo. Há vários cenários contratuais, mas cabe ao clube e a Ronaldo falarem deles. O Ten Hag tem de se focar na equipa."