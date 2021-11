Zidane 'complica' chegada de Pochettino ao Manchester United

Continua o impasse em torno do lugar de técnico do Manchester United. O clube inglês definiu Mauricio Pochettino como o alvo principal para o lugar que foi ocupado por Ole Gunnar Solskjaer nos últimos três anos mas é Zidenide Zidane quem 'tem a chave' para desbloquear todo o processo, segundo revelou o 'AS'.O PSG não tem intenções de libertar o treinador argentino. Contudo, aceita fazê-lo se conseguir convencer Zidane a assumir o lugar de imediato. O técnico francês continua sem clube depois de ter terminado a sua segunda passagem pelo Real Madrid, no final da época passada.De acordo com o jornal espanhol, Zidane parece ainda não estar convencido em assumir o projeto milionário do PSG e o clube aguarda uma decisão definitiva do francês antes de tomar uma ação relativamente ao futuro do seu atual treinador. A lenda do Real Madrid tem no horizonte a possibilidade de dirigir a seleção francesa após o Mundial'2022, altura em que termina o vínculo do atual selecionador Didier Deschamps.Pochettino, por sua vez, afirmou estar contente em Paris. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, o técnico salientou que conhece bem a cidade e se sente feliz mas que este tipo de situações não são da sua responsabilidade.O técnico argentino conhece o ambiente da Premier League, onde orientou o Tottenham desde 2014 até 2019. A sua amizade com Alex Ferguson é outro fator que poderá ter algum impacto no desenrolar desta troca de cadeiras.