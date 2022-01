A secreta (insólita) cláusula de Trippier: At. Madrid pode receber 30 milhões com o inglês

Kieran Trippier trocou o At. Madrid pelo Newcastle a troco de 14,3 milhões de euros, mas a transferência poderá render exatamente o dobro dessa verba aos colchoneros. Tudo por causa de uma cláusula 'secreta' e, de certa forma, insólita. Especialmente quando falamos naquela que é, de momento, a equipa mais rica do mundo. Pode não ter os maiores craques, mas que tem os donos mais abastados... não há dúvidas.É que os magpies comprometeram-se a pagar ao Atlético mais 14,3 milhões de euros para o caso da equipa conseguir a permanência na Premier League esta época. Sim, o Newcastle está na zona de descida nesta fase da época, mas sendo uma equipa com rios de dinheiro para gastar poucos esperarão que possa cair. Mas a cláusula está lá e, caso os magpies escapem mesmo à despromoção, a verba terá de ser paga.Esta terá sido a forma encontrada para Newcastle e Atlético se entenderem quanto à verba final da transferência, já que inicialmente os colchoneros apontavam para os 30 milhões de euros e não queriam fugir disso. Por isso acabaram por concordar incluir uma cláusula que, esperam, seja de fácil concretização com esta. Resta esperar pelo final da época para perceber se será acionada...