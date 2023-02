Adepto do Newcastle fica sem bilhete para a final da Taça da Liga e coloca cão... 'à venda'

Alan Carling, um adepto do Newcastle, viveu, no passado sábado, um dia que certamente não irá esquecer tão cedo... pelas piores razões. O homem deslocou-se a St. James' Park, estádio dos magpies, para ver a derrota diante do Liverpool (0-2) e, ao chegar a casa, deparou-se com um cenário inesperado, uma vez que o seu cão tinha comido os bilhetes para ver a final da Taça da Liga inglesa entre Manchester United e Newcastle, no próximo domingo."Este é o meu cão Rudy. O Rudy é um pequeno sacana de um cão que pensa que o correio que chega cá a casa é uma invasão do seu espaço", começou por escrever Alan no Facebook, citado pelo 'The Sun', partilhando uma fotografia do animal deitado ao lado do bilhete transformado... em pedaços.E prosseguiu: "Ao chegar a casa depois de ver o Newcastle a perder em casa pela primeira vez esta temporada frente ao Liverpool, de sofrermos dois golos e de ver o nosso guarda-redes a ser expulso na primeira parte, o Rudy achou que seria engraçado comer os bilhetes para Wembley que chegaram entretanto"."Cão à venda, cinco libras", terminou, num tom irónico.Recorde-se que Manchester United e Newcastle se defrontam no próximo domingo, dia 26, em Wembley, para a final da Taça da Liga inglesa. O encontro tem apito inicial marcado para as 16h30.