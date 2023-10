Agente de Tonali assume: «Está a lutar contra o vício do jogo. Está triste, ainda em choque»

O empresário do médio Sandro Tonali asssumiu os problemas de vício de jogo do médio do Newcastle e revelou que o jogador, de 23 anos, está a travar a partida mais difícil da sua vida na luta contra este vício. Tonali, refira-se, está envolvido numa investigação em Itália, da qual já resultou a suspensão por sete meses de Nicolo Fagioli."O Sandro tem um problema de vício de jogo. Está a lutar contra ele e estou certo de que irá ganhar este jogo difícil. Está triste, ainda em choque. Quero agradecer ao Newcastle pelo apoio que lhe têm dado. Está a treinar e pode jogar no sábado. Espero que este problema de vício ajude a salvar a vida do Sandro, tal como a de outros jovens que são afetados por este problema. O Sandro percebeu que tem de se focar neste problema e encarar este vício com uma abordagem forte e determinada", disse Giuseppe Riso, à margem de evento realizado na embaixada italiana, a poucas horas do Inglaterra-Itália desta noite.