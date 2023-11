Alan Shearer arrasa o Newcastle: «Foram uma merda!»

A recente quebra do Newcastle deixou à beira de um ataque de nervos um dos seus mais ilustres adeptos e seu antigo terror das áreas. Estamos a falar, claro está, de Alan Shearer. O ex-internacional inglês, detentor do 'modesto' recorde de golos anotados na Premier League - foram 'só' 260... -, continua de língua afiada no bem humorado Podcast 'The Rest is Football', onde divide painel com outros antigos craques como Gary Lineker e Micah Richards. Sempre certeiro, Shearer não perdoou a derrota dos magpies no passado sábado, em Bournemouth.'Provocado' por Micah Richards, ex-defensor do Man. City, sobre o desaire por 2-0, Shearer não foi meigo com os jogadores da formação do nordeste inglês. "Eles tiveram um mau dia no escritório. Foram uma merda! Horríveis! Achei que todos estavam estafados depois do jogo para a Liga dos Campeões a meio da semana [derrota também por 2-0 em Dortmund]. Eles estavam mesmo muito cansados. Nem começaram o jogo.... A pausa para jogos de seleções vem na perfeição para a equipa, que precisa de descansar", atirou Shearer, que, já num tom mais bem humorado, disparou outra farpa, agora na direção do técnico do Newcastle: "Como disse, a equipa estava destruída, mas até o Eddie [Howe] estava cansado na 'flash-interview'. Ele também precisa de repousar."