Alerta Coronavírus: Newcastle proíbe... apertos de mão

A epidemia coronavírus tem colocado o mundo em alerta e todas as medidas são poucas para prevenir infeções. No Newcastle, por exemplo, já não vai ser permitido que os jogadores e dirigentes se cumprimentem com os habituais apertos de mão, que antecedem cada sessão de treinos. Steve Bruce, técnico dos 'Magpies', explicou a decisão.





"Era um ritual apertar as mãos todas as manhãs, mas parámos por indicação do departamento médico. Temos um bom médico e ele diz-nos tudo o que devemos fazer. Estamos atentos à televisão e esperamos que a situação não piore no Grã-Bretanha", afirmou Steve Bruce, realçando, no entanto, que não há nenhum caso de coronavírus no Newcastle."Não há ninguém infetado, mas temos que ter cuidado em espaços fechados. No Natal algo semelhante aconteceu com outro vírus, que não foi o coronavírus, que nos forçou a enviar várias pessoas para casa", disse.Recorde-se que esta epidemia já matou cerca de 3 mil pessoas em 45 países e provocou o cancelamento de inúmeros eventos desportivos, estando também a ameaçar a realização do próximo Campeonato da Europa de Futebol e dos próprios Jogos Olímpicos de Tóquio.