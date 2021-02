Allan Saint-Maximin: o craque da Premier League que joga vestido de... Gucci

Aos 23 anos, Allan Saint-Maximin tornou-se um símbolo do Newcastle. O extremo francês é um dos jogadores em destaque na Premier League e tem sido alvo da cobiça de alguns dos gigantes do futebol europeu.





A ‘Marca’ conta a história de Allan Saint-Maximin, quem Mario Balotelli profetizou que se tornaria numa estrela do futebol mundial, em 2018, quando partilhava o balneário do Nice com o jovem extremo. "Em dois anos está no Real Madrid", afirmou o italiano.Nascido nos arredores de Paris, Saint-Maximin sempre foi um grande atleta, não só no futebol. Muito rápido, como é evidente hoje em dia, quando era criança vencia todas as provas de atletismo.Na liga francesa, o jovem extremo ficou célebre por utilizar sempre uma fita na cabeça da marca Gucci. Tudo para segurar as suas carismáticas tranças com estilo. Contudo, quando se transferiu para a Premier League, foi obrigado pelo organismo a tapar a conhecida marca italiana por questões de patrocínio. Ainda assim, continua a usar a fita na maior parte dos jogos.Saint-Maximin é considerado um extremo puro, à moda antiga, capaz de desfazer defesas inteiras. Na época de estreia no Newcastle, somou quatro golos em 30 jogos. Esta temporada marcou um golo nas 14 partidas que já realizou.