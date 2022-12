Bruno Guimarães explica homenagem a Pelé: «Para todos os brasileiros, ele é o Deus do futebol»

A homenagem de Bruno Guimarães ao antigo futebolista brasileiro Pelé foi, certamente, uma das imagens que marcou este último dia de 2022 na Premier League. O médio do Newcastle entrou em campo com a camisola '10' do Brasil com o nome de Pelé no dorsal e só retirou após terminar o minuto de silêncio ao três vezes campeão do Mundo, tudo isto antes de soar o apito inicial do encontro contra o Leeds.Em declarações no final da partida, Bruno Guimarães explicou qual é o sentimento de todos os brasileiros desde que foi pública a morte de Pelé. "Para todos os brasileiros, Pelé é o Deus do futebol. Quero continuar a fazer coisas por ele. Fez tanto pelo povo brasileiro. Todos os brasileiros estão tristes desde que saiu a notícia. Era o jogador favorito do meu avô. Fico triste só de falar sobre ele desta forma. Quando o futebol existe, Pelé existe, é o Rei do futebol para mim", disse, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.