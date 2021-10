Com Paulo Fonseca na 'pole position', interino do Newcastle já sabe quantos jogos vai orientar

Graeme Jones, o treinador interino do Newcastle após o despedimento de Steve Bruce, revelou que os novos donos dos magpies lhe pediram para assumir o comando da equipa nos próximos dois jogos. Isto numa altura em que o clube procura um novo técnico - Paulo Fonseca surge como uma das primeiras opções.





"Falei com os donos na quarta-feira de manhã e eles pediram-me para assumir, de forma provisória, nos próximos dois encontros. Ou seja, os jogos em casa com o Crystal Palace e o Chelsea. Como disse antes, estou totalmente focado em preparar o melhor que consigo a equipa para sermos competitivos nestas duas partidas", começou por dizer Jones."A minha ambição passa por fazer o melhor que posso pelo meu clube. Estou motivado de uma forma diferente em comparação com qualquer outro projeto onde estive. Vim para cá com 4 anos, com o meu pai. (...)", acrescentou.