Depois de Palhinha, outro português na mira: Newcastle procura reforço para substituir suspenso Tonali

Depois de já ter sido apontado o nome de João Palhinha, médio do Fulham, a imprensa inglesa avança agora com o nome de Rúben Neves para ocupar o lugar de Sandro Tonali no Newcastle.O italiano, de 23 anos, foi suspenso durante 10 meses e vai desfalcar a equipa o resto da época, pelo que os magpies já olham para o mercado de janeiro, no sentido de encontrar um substituto.Rúben Neves deixou o Wolverhampton no verão para rumar ao Al Hilal, mas o facto de o clube árabe e o Newcastle serem detidos pelo Fundo Público de Investimento Saudita podia facilitar o regresso do médio à Premier League, por empréstimo.Além de Rúben Neves e Palhinha, em Inglaterra foram também apontados os nomes de Kalvin Phillips (Manchester City) e Scott McTominay (Manchester United).