«Donos do Newcastle não vieram para brincar: em janeiro vão esbanjar dinheiro em reforços»

Nem as centenas de milhões investidas no Newcastle nos últimos meses conseguiram ainda tirar o clube da crise resultados. O treinador mudou - Eddie Howe está no lugar de Steve Bruce - mas o efeito tem sido o mesmo: em 14 jornadas nem uma vitória e apenas 7 pontos. Uma situação que pode levar outro rumo com o mercado de transferências de inverno, segundo Joe Cole, antigo internacional inglês e ex-jogador do Chelsea e Liverpool."Vão gastar entre 200 e 300 milhões de libras [235 e 352 milhões de euros] em janeiro, eles não vieram para brincar. São os proprietários mais ricos que vimos, e acredito que em janeiro simplesmente vão esbanjar dinheiro. Acho que vão entrar quatro ou cinco jogadores. A partir do momento em que consigam uma vitória e se restabeleçam, começarão a jogar", afirmou no Amazon Prime Video.E prosseguiu, com elogios a Howe: "É fantástico. Conhece a Premier League, é capaz de fazer melhor aos seus jogadores. Acho que é a pessoa adequada para o cargo".