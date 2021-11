E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eddie Howe vai treinar o Newcastle, clube recentemente comprado pela família real da Arábia Saudita. Já existe acordo verbal com o técnico, de 43 anos, o qual assinará um vínculo válido até 30 de junho de 2024... assim que for desbloqueada a questão da composição da equipa técnica.





Por ora, o Newcastle continua nas mãos do interino Graeme Jones, sendo ele que estará hoje ao leme diante do Brighton. Eddie Howe tem 43 anos mas uma vasta experiência, dado ter iniciado a carreira de treinador em 2008. Só dirigiu duas equipas, o Bournemouth (treinou-o mais de dez épocas) e o Burnley, tendo conduzido o primeiro à conquista do Championship (2ª divisão) em 2014/15. Deixou o Bournemouth a 1 de agosto de 2020, estando desde então sem clube.

A jornada 11 da Premier League arrancou ontem à noite com o agravamento da crise do Aston Villa, que sofreu a quinta derrota consecutiva na prova, caindo (0-1) desta feita aos pés do Southampton. Armstrong (3’) fez o golo solitário.