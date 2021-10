Ex-dono do Newcastle explica venda: «O dinheiro não foi a minha única preocupação»

Após 14 anos à frente do Newcastle, o empresário inglês Mike Ashley vendeu o clube por 353 milhões de euros a um fundo de investimento detido pela família real saudita. Em entrevista ao 'The Sun', o empresário inglês explica os contornos do negócio e garante que colocou sempre os interesses do clube e dos adeptos em primeiro lugar.





"Queria que soubessem que recebi uma oferta maior do que aquela que aceitei. Foi feita por outro interessado reputado, que apresentou um projeto credível. Senti que a oferta que aceitámos traria o melhor para o Newcastle. O dinheiro não foi a minha única preocupação", garante Mike Ashley, que recorda alguns momentos conturbados á frente dos magpies."Por vezes tive de injetar verbas para manter o Newcastle à tona. Garantimos que os salários fossem pagos quando descemos de divisão [em 2009 e 2016], para que pudéssemos recuperar imediatamente. E ninguém ficou mais feliz do que eu quando alcançámos a subida", sublinha o empresário, de 57 anos, admitindo ser "difícil competir ao mais alto nível com clubes que têm recursos praticamente ilimitados"."Já há algum tempo que sei que muitos adeptos do Newcastle estavam frustrados com a situação e eram a favor de uma mudança. Senti que devia aos fãs lutar com unhas e dentes para que isso acontecesse e foi o que fiz ao longo dos últimos 18 meses", acrescenta, mostrando-se "satisfeito pela aprovação adequada da Premier League para prosseguir com a venda".A fechar, Mike Ashley partilha agradecimentos e faz uma revelação curiosa. "Gostaria de agradecer aos adeptos, equipa técnica e jogadores pela paciência durante este período. Abre-se um novo capítulo positivo para o clube. Apesar do que algumas pessoas pensam, sempre tive o maior respeito pelos adeptos do Newcastle. O meu maior arrependimento foi termos perdido, por muito pouco, um lugar na Liga dos Campeões em 2011/12, quando terminámos em quinto", afirma.