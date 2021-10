Harry Redknapp: «Newcastle ofereceu-me um avião privado para ir e voltar todos os dias»

Harry Redknapp, antigo treinador do Tottenham, contou ao 'The Sun' que esteve muito perto, há vários anos, de assinar pelo Newcastle. O técnico inglês revelou um dos detalhes impressionantes do contrato, um avião privado para ir para a cidade e voltar para casa todos os dias.





"O Newcastle era um dos trabalhos mais cobiçados já antes da chegarem os milhões sauditas. Na verdade, se não tivesse mudado de ideias há uns anos, tinha acabado a treinar a equipa. Na altura, estavam à procura de um novo treinador e o Mike Ashley contactou-me. Eu fiquei curioso com a proposta...", começou por relatar.Redknapp recordou a 'loucura' a que os magpies estavam sujeitos para garantirem os seus serviços. "O que eles me disseram foi muito tentador. Independentemente da casa que me arranjariam para ficar, estavam preparados para ter um avião privado sempre disponível às 07H00 da manhã no aeroporto de Bournemouth. Depois, por volta das 17H00, traziam-me de volta a casa se não me apetecesse ficar por lá. Tenho que admitir que pensei seriamente, e cheguei a considerar...".O treinador revelou ainda aquilo que o fez mudar de ideias. "É um clube gigante, com uma massa adepta enorme, e sempre teve muito potencial. Mas quanto mais pensava naquilo, mais achava que não ia funcionar... logo que perdêssemos jogos, toda a gente ia começar a disparar na minha direção, a perguntar o porquê de andar a voar para dentro e para fora da cidade todos os dias".Redknapp não descarta a possibilidade de ver o Newcastle entre o topo do futebol inglês nos próximos cinco anos, garantindo que só têm de "fazer as coisas bem"."O papel mais importante vai ser o recrutamento. Não se trata de ter um super treinador, trata-se de agarrar os melhores jogadores para o que precisam. No fim das contas, tudo passa pelo dinheiro. Se houver alguém que está preparado para gastar o suficiente, as coisas avançam - o Manchester City é a prova disso. Se estás preparado para comprar os melhores, é preciso ser muito estúpido para não competir no topo".