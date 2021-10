Imprensa inglesa aponta Paulo Fonseca ao Newcastle

Os milhões chegaram em peso ao Newcastle. Com os Magpies a serem comprados por um consórcio saudita liderado pela família real, cuja fortuna está avaliada em 320 mil milhões, há inúmeras razões para os adeptos festejarem e esperarem o melhor. Quem não está tão contente com a aquisição do clube é Steve Bruce, atual treinador do emblema inglês, que pode vir a perder o seu cargo para… Paulo Fonseca.





O técnico português, que teve passagens por clubes como FC Porto, Shakhtar Donetsk ou Roma, é apontado pelo jornal inglês 'Mirror' como um dos principais candidatos ao posto de treinador dos Magpies.No verão passado o técnico de 48 anos teve praticamente, porém o negócio caiu muito perto de ficar concluído, tendo sido Nuno Espírito Santo o eleito para treinar o clube londrino. Pouco mais de dois meses depois do início da temporada em Inglaterra o nome de Paulo Fonseca surge no radar de outro clube da Premier League, que tem agora planos muito ambiciosos para o futuro.Recorde-se que Fonseca, ao serviço do Shakthar Donetsk, conquistou três campeonatos ucranianos, bem como três Taças da Ucrânia. Já nos gialorrossi, levou a equipa ao quinto lugar do campeonato e alcançou as meias finais da Liga Europa. Em Portugal venceu uma Supertaça com o FC Porto e uma Taça de Portugal com o Sp. Braga.