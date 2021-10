Ingleses colocam (mais um) treinador português como favorito a comandar o Newcastle

Depois de Paulo Fonseca, há mais um nome português na lista de candidatos para assumir o comando técnico do milionário Newcastle. De acordo com o portal '90min', trata-se de Leonardo Jardim, atual treinador do Al Hilal, que segundo a referida publicação será neste momento visto como o alvo preferencial dos milionários sauditas que recentemente adquiriram o clube inglês para suceder a Steve Bruce no cargo.





De acordo com o site, não haverá qualquer entrave à saída do português do Al Hilal, especialmente por causa das relações que existem entre os dois clubes por via do governo saudita. Por outro lado, a ideia do Newcastle passará por oficializar Jardim como novo técnico dos magpies antes da paragem para os jogos de seleções, de forma a que o português esteja no clube quando os principais jogadores voltarem dos compromissos internacionais.Quanto a Paulo Fonseca, o 90min deixa claro que o técnico impressionou durante a entrevista de emprego feita pelos responsáveis do Newcastle, tal como Lucien Favre, mas a atenção dos donos do clube voltou-se agora para Leonardo Jardim e tudo poderá estar bem encaminhado.