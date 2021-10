Ingleses revelam clube que vai servir de referência ao Newcastle no ataque ao mercado

Chelsea, Manchester City, Paris SG... À primeira vista estes três clubes poderiam servir de inspiração para o Newcastle atacar o topo do futebol europeu, agora que tem o apoio dos milhões sauditas - até porque a fórmula utilizada por esses três emblemas foi de sucesso - mas ao que parece... não será esse o caso. Segundo revelou um intermediário (que permanece no anonimato) ao 'Daily Express', a ideia dos magpies passa por seguir a fórmula de contratações do RB Leizpig, optando por apostar em jogadores com futuro e não em super estrelas.





Ainda assim, o referido intermediário admite que o que aí vem será uma loucura em termos de rumores e que este movimento saudita é visto como um sonho para os empresários. "Este cenário, em que um clube que normalmente não se mexe muito, de repente fica com rios de dinheiro, é quase como a lotaria para os agentes. O Newcastle sempre foi um clube de prestígio e histórico no futebol inglês, com reputação noutros países europeus, mas este projeto agora torna-o fascinante. Concordes ou não com a ética dele. Mas os próximos meses serão uma loucura, posso garantir-vos. Jogadores serão oferecidos ao clube diariamente e outros irão utilizar este jogo e tentar garantir grandes contratados. Mais dinheiro para os jogadores e para os agentes", antecipou o intermediário, que ainda assim tem ouvido outros rumores."Mas pelo que ouvi e sei, o Newcastle não quer gastar todo o dinehrio em grandes nomes. Têm uma estratégia de contratar jovens, jogadores talentosos e investir de forma inteligente em experiência. Creio que é algo acertado. Eles querem um modelo similar ao que o RB Leipzig tem na Bundesliga, por isso tencionam ter o Ralf Rangnick como homem do topo do projeto, pois ele sabe o que faz", acrescentou. Rangnick, refira-se, é atualmente chefe de desenvolvimento no Lokomotiv Moscovo, foi técnico do RB Leizpig e segundo a imprensa inglesa é mesmo o alvo preferencial para ser o diretor do futebol dos magpies.Mas ainda antes de Rangnick chegar, e até da entrada de um novo treinador, os rumores e as propostas chegam... à velocidade da luz. "Há muitos rumores sem sentido a serem falados agora. É uma loucura e algo engraçado, já esperávamos isto. Mas o Newcastle já está a ouvir propostas. Não haverá uma decisão clara por agora, mas nos próximos meses terão um plano para atacar janeiro. O novo treinador também terá uma voz e será ouvido, mas pelo que ouvi o dinheiro está lá para fazerem o que bem entenderem. Há conversas todos os dias".