Insólito: guarda-redes do Newcastle só ganha medalha de vencedor da Taça da Liga... se perder o jogo

É caso para dizer que Martin Dubravka, guarda-redes do Newcastle, irá viver, na final da Taça da Liga inglesa frente ao Manchester United - que se joga no dia 26 deste mês -, uma situação constrangedora. É que o guardião esteve emprestado aos red devils durante a primeira parte da temporada, e só poderá ganhar a medalha de vencedor da competição se o Newcastle, a sua equipa atual... perder o encontro.Isto porque Dubravka fez apenas dois jogos enquanto esteve ao serviço dos red devils, que foram precisamente nessa competição, o que faz com que esteja inscrito como representante do Manchester United. Nesse sentido, o eslovaco, que foi chamado de volta ao Newcastle no início de janeiro, nem poderá estar no banco de suplentes para a partida, e só receberá a medalha se a equipa orientada por Erik ten Hag... assim o entender - caso saia vencedora.Recorde-se que o Manchester United, onde jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e o Newcastle defrontam-se em Wembley, no dia 26 deste mês, pela final da Taça da Liga inglesa.