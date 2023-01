Joelinton detido por conduzir alcoolizado

O médio brasileiro Joelinton foi esta quinta-feira de madrugada detido pelas autoridades de Northumbria, em Newcastle, após ter sido apanhado a conduzir sob o efeito de álcool. De acordo com as autoridades, o jogador do Newcastle foi mandado parar pela patrulha pela 1:20 horas da madrugada, tendo sido posteriormente detido após ser confirmada a presença de um limite de álcool superior ao permitido. O médio brasileiro, de 26 anos, será presente a juiz dentro de duas semanas.Titular na terça-feira na vitória por 2-0 sobre o Leicester City, que colocou o Newcastle nas meias-finais da Taça da Liga inglesa, o médio seria opção a ter em conta por Eddie Howe para o jogo do fim de semana diante do Fulham, mas esta situação poderá deixar essa hipótese em aberto.