Kieran Trippier oficializado por duas épocas e meia no Newcastle

O futebolista internacional inglês Kieran Trippier é reforço do Newcastle, com o lateral-direito a chegar aos magpies proveniente do Atlético de Madrid, oficializou esta sexta-feira o clube de Inglaterra.

"O jogador, de 31 anos, chegou a um acordo para um contrato de dois anos e meio e torna-se a primeira contratação sénior sob a liderança dos proprietários do clube e do técnico Eddie Howe", refere o Newcastle na sua página oficial.

Em outubro, o clube foi comprado por 353 milhões de euros por um fundo da Arábia Saudita.

O lateral-direito, de 31 anos, formado no Manchester City, passou também pelo Barnsley, Burnley e Tottenham, antes de assinar em 2019 pelo Atlético de Madrid, conquistando a Liga espanhola na última temporada.

"Estou encantado de me juntar a este clube fantástico. Adorei realmente o meu tempo em Madrid, mas, quando soube do interesse do Newcastle, e tendo trabalhado anteriormente com o Eddie Howe [no Burnley], entendi que era aqui que queria estar", disse o jogador, citado pelo Newcastle.