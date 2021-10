Newcastle alerta adeptos sobre o que (não) vestir nos jogos

O Newcastle enviou mensagens aos seus adeptos pedindo-lhes que se vistam como costumavam quando forem assistir aos jogos da equipa, segundo avança o jornal inglês 'Independent'.





No fim de semana vários adeptos dos 'magpies' compareceram no jogo com o Tottenham envergando vestes árabes, um sinal de aprovação relativamente à chegada dos novos donos do clube.O Newcastle foi comprado este mês por um consórcio saudita, um negócio que foi consumado por 353 milhões de euros. Os 'magpies' passaram a ser o clube mais rico do mundo quase da noite para o dia e já se falam em grandes nomes do futebol que podem ir parar ao St. James Park nos próximos tempos.No próximo sábado a equipa - que é penúltima classificada na Premier League - visita o Crystal Palace.