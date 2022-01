Newcastle contrata Bruno Guimarães ao Lyon por 50 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional brasileiro Bruno Guimarães transferiu-se do Lyon para o Newcastle, por uma verba que pode atingir os 50 milhões de euros, anunciaram hoje os dois clubes.

De acordo com Lyon, da liga francesa, Bruno Guimarães muda-se para Inglaterra a troco de uma verba máxima de 50,1 milhões de euros, dos quais oito milhões em variáveis, de acordo com a prestação do Newcastle.

O médio, atualmente ao serviço da seleção brasileira, assinou um contrato de quatro temporadas e meia com os 'magpies' e vai usar a camisola 39, que era o número do táxi que o seu pai conduziu.

Campeão olímpico em Tóquio'2020, Bruno Guimarães, de 24 anos, começou a sua formação no Audax Rio, mas fez a estreia na I divisão brasileira ao serviço do Athletico Paranaense em 2017.

Em 2019/20, o médio transferiu-se para o Lyon, por 20 milhões de euros, jogando 71 encontros pelo clube francês, ao serviço do qual marcou três golos.