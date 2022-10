Newcastle faz seis substituições e confunde adeptos: Premier League diz que 'jogada' é legal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

I swear Newcastle made 6 subs? — AFCJude (@afc_jude) October 29, 2022

O Newcastle protagonizou, durante a goleada deste sábado frente ao Aston Villa, um momento que causou muita confusão entre os adeptos, depois de Eddie Howe, treinador dos magpies, realizar seis substituições durante o encontro, algo que é permitido na Premier League em casos... muito concretos.O 'The Sun' explica a razão pela qual, segundo as regras da Premier League, a equipa foi autorizada a fazê-lo: na primeira parte, o Aston Villa foi obrigado a substituir o guarda-redes, Emiliano Martínez, que sofreu uma lesão na cabeça e foi rendido por Robin Olsen. Ora, se uma das equipas fizer uma alteração na sequência de uma pancada na cabeça, a outra recebe, automaticamente, permissão para fazer uma substituição extra, para além das cinco permitidas atualmente."Juro que o Newcastle acabou de fazer seis substituições..." ou "Como é que o Newcastle acabou de fazer seis substituições frente ao Aston Villa? A Premier League consegue dizer-nos quando é que as regras mudaram?", foram alguns dos comentários de adeptos confusos nas redes sociais, depois de Eddie Howe lançar Jacob Murphy, Matt Targett, Lascelles, Shelvey, Saint-Maximin e Chris Wood na partida.