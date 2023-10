Newcastle pensa em Palhinha para ocupar o lugar do suspenso Tonali

O Newcastle procura um substituto para Sandro Tonali, médio italiano que estará suspenso nos próximos 10 meses após envolvimento em apostas ilegais, e de acordo com o jornal 'The Sun' a escolha dos magpies recai sobre João Palhinha. O centro-campista português, que no mercado de transferências de verão viu a sua transferência para o Bayern Munique cair nas últimas horas, poderá agora continuar na Premier League mas ao serviço do Newcastle.De acordo com a mesma fonte, o nome do jogador português é o preferido do treinador Eddie Howe, que também tem o escocês Scott McTominay (Manchester United) entre as suas escolhas.Recorde-se que João Palhinha assinou no último mês um novo contrato com o Fulham, válido até 2028.