Newcastle reage pela primeira vez ao envolvimento de Tonali nas apostas ilegais

O Newcastle reagiu pela primeira vez, esta quarta-feira, através de um comunido oficial, à polémica em torno de Sandro Tonali, jogador do clube que está envolvido num escândalo relacionado com apostas ilegais em Itália. "O Newcastle United pode confirmar que Sandro Tonali está a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público italiano e da Federação Italiana de Futebol devido à atividade ilegal de apostas", pode ler-se na nota emitida pelo clube inglês, referindo ainda que o jogador "está totalmente envolvido com a investigação e continuará a cooperar com todas as autoridades relevantes"."Ele e sua família continuarão a receber total apoio do clube. Por estar na justiça, Sandro e o Newcastle não podem fazer mais comentários neste momento", termina o comunicado.Recorde-se que o italiano admitiu ao procurador de Turim e ao advogado da federação que fez apostas em jogos do Milan quando era jogador dos rossoneri , o que lhe poderá valer um castigo maior que os 7 meses de Nicolò Fagioli, também envolvido no escândalo das apostas. Se as perícias verificarem que o jogador apostou em jogos do Milan sendo elegível para os respetivos encontros, a suspensão do médio do Newcastle poderá ser superior a três anos.