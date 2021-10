Newcastle sem vida fácil: clubes da Premier League bloqueiam acordos de patrocínio dos magpies

A aquisição do Newcastle por parte de um consórcio milionário saudita deixou os adeptos dos magpies eufóricos com a possibilidade de criar uma equipa de estrelas e lutar por títulos pelos quais o Newcastle não luta há muito tempo. Contudo, por outro lado, o grande orçamento da equipa tem criado uma reação completamente oposta nos adeptos e direções dos restantes clubes da Premier League, que prometem não fazer vida fácil aos novos donos do Newcastle.





Segundo o jornal ‘The Guardian’, os emblemas do principal escalão do futebol inglês querem conter as ambições do saudita Yasir al-Rumayya e esta segunda-feira aprovaram uma norma que impede o Newcastle de assinar acordos de patrocínio.Na reunião de emergência, para o qual foram convocadas as 20 equipas da liga, Lee Charnley, diretor-geral dos magpies, e Amanda Staveley, diretora e acionista do clube, manifestaram o seu desagrado com a decisão, já que consideram que a alteração das leis, que proibirá temporariamente acordos que envolvam pré-relações comerciais existentes, é anti-competitiva.São vários os clubes que se mostraram preocupados que os novos donos do clube consigam assinar acordos que lhes deem vantagens e, como tal, querem medidas preventivas para evitar isso.Apesar das reclamações por parte da direção do Newcastle, a votação sobre a medida avançou e a proposta foi aprovada. 18 clubes da Premier League votaram a favor da nova medida e apenas o Newcastle votou contra. O Manchester City foi a única equipa que se absteve. Deste modo, a regra entrará em vigor já no próximo mês e aplicar-se-à a todos os 20 clubes, mas muitos deles desejam que algo semelhante seja articulado de forma permanente.