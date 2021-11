Oficial: Eddie Howe é o novo treinador do Newcastle

-



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



O inglês Eddie Howe é o novo treinador do Newcastle. O clube anunciou esta segunda-feira o eleito para o cargo, depois de muito tempo de especulação sobre quem iria suceder a Steve Bruce no comando da equipa inglesa. Durante várias semanas foi veiculado pela imprensa do país que clube da Premier League, recentemente comprado por um consórcio saudita, tinha vários alvos para treinador, comoou, todavia o eleito foi o ex-Bournemouth, de 43 anos.Apesar de o clube ainda não ter dado mais pormenores sobre o contrato oferecido a Eddie Howe, é sabido que o técnico deve assinar um vínculo válido até 30 de junho de 2024.Depois do despedimento de Steve Bruce do comando técnico dos magpies, Graeme Jones tem assumido o cargo de treinador interinamente. Com a paragem para as seleções, Eddie Howe terá tempo para assumir agora o leme da equipa e deverá estar no banco do Newcastle no próximo embate frente ao Brentford, no regresso da Premier League.Eddie Howe tem 43 anos mas uma vasta experiência, dado ter iniciado a carreira de treinador em 2008. Dirigiu apenas duas equipas, o Bournemouth (treinou-o mais de dez épocas) e o Burnley, tendo conduzido o primeiro à conquista do Championship (2.ª divisão) em 2014/15. Deixou o Bournemouth a 1 de agosto de 2020 e estava desde então sem clube.