«Os adeptos do Newcastle pensam que vão comprar Neymar, Messi e Mbappé. Não funciona assim»

Micah Richards, antigo defesa do Manchester City que integrava o plantel dos citizens na altura em que o clube foi adquirido por um investidor saudita, lembrou os adeptos do Newcastle, recentemente comprado, que "apesar de haver muito dinheiro, as coisas não vão ser fáceis".





"Há a sensação de alívio, a capacidade de poder sonhar novamente, foi tudo desbloqueado com este investimento. O cenário mudou. No entanto, não podem acreditar que não vão enfrentar mais nenhum problema", começou por dizer num artigo de opinião escrito no 'Daily Mail'.E prosseguiu: "O primeiro desafio é ganhar credibilidade. Tenho a certeza que muitos adeptos acreditam que agora podem comprar Messi, Mbappé e Neymar. As coisas não funcionam assim, longe disso. O Everton chegou a gastar quase 600 milhões de euros em jogadores, mas os maiores nomes continuam a ser Wayne Rooney e James Rodríguez".Richards recordou ainda a rápida ascensão do Manchester City e as consequências que isso trouxe."A chegada do Robinho foi muito importante em 2008. De repente, atraímos jogadores como de Jong, Carlos Tevez, Patrick Vieira, que normalmente não estariam ao nosso alcance. Podemos falar sobre dinheiro, mas não é só isso que vai convencer um jogador a assinar. Costumávamos receber críticas durante as partidas: 'vocês estariam na terceira divisão se não fosse o dinheiro do petróleo' ou 'vocês são só a porra de um clube do petróleo'".Atualmente na função de comentador da 'BBC Sports', o inglês lamentou ainda o facto de muitos dos jogadores que estão agora no clube, não terem lugar no futuro próximo. "Imagino que haja grande empolgação pela jornada que podem vir a fazer, mas muitos dos que lá estão agora não vão ficar. Eu sei o que isso é. Quantos entrariam agora nos onzes iniciais de uma equipa de Liga dos Campeões?", rematou.