Paulo Fonseca impressiona responsável do Newcastle e já há valores em cima da mesa

Paulo Fonseca parece ser cada vez mais o possível sucessor de Steve Bruce no cargo de treinador do Newcastle, tal como já havíamos avançado. O ‘The Telegraph’ adianta esta sexta-feira que o treinador português e os magpies têm estado em conversações e Paulo Fonseca impressionou Amanda Staveley, uma das altas figuras do clube e responsável pelo negócio da aquisição da equipa pelo consórcio saudita. A decisão quanto à possível contratação do técnico ex-Roma será tomada pelo dono do clube Yasir Al-Rumayyan, mas a boa impressão que o técnico deixou perante uma das pessoas de maior influência no clube poderá vir a ser vital para que as negociações cheguem a bom porto.





A mesma fonte informa que o clube está ainda indeciso quanto à contratação de um treinador por um longo período de tempo ou apenas até ao fim da temporada. Os novos donos querem encontrar o técnico certo para que os magpies alcancem troféus em breve, mas neste momento a equipa está na zona de despromoção e o próximo técnico a ser contratado poderá entrar no clube apenas para retirar a equipa da zona mais baixa da tabela.Independentemente da extensão do contrato, caso Paulo Fonseca venha a ser o eleito para o cargo, o ‘The Telegraph’ afirma que o técnico irá receber um salário de mais de 7 milhões de euros, incluindo bónus. Este valor faria com que o treinador luso se tornasse um dos mais bem pagos da liga, fora os técnicos presentes na Liga dos Campeões.Outros dos nomes apontados ao cargo são Frank Lampard, Lucien Favre ou Eddie Howe.