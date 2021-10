Rio Ferdinand resolve dar uma ajuda e elabora lista de compras para... o Newcastle

A recente aquisição do Newcastle por um consórcio saudita tem colocado diversos nomes na rota do clube e Rio Ferdinand não quis deixar fugir a tendência. O antigo central inglês elaborou, no programa 'Vibe With Five' transmitido no YouTube, uma pequena lista de compras que pode ser essencial para o futuro dos magpies na Premier League.





"Eu tentaria fazer algumas contratações importantes e que considero viáveis. Olharia para jogadores como Raheem Sterling, que atualmente não está a jogar de forma regular. Depois, também olharia para Declan Rice e perguntaria: 'como vão as coisas?'".Não contente com as sugestões iniciais, Ferdinand sugeriu ainda mais um nome. "Estes seriam os dois primeiros da minha lista e faria tudo para os conseguir. E depois tentaria arranjar jogadores como o Jesse Lingard, que anda dentro e fora do Manchester United. Tudo é irrealista até falarmos com eles, eu faria a proposta e depois começaria a elaborar uma lista".Recorde-se que Steve Bruce, o atual treinador do Newcastle, também tem o lugar em risco