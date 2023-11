Rúben Neves com via aberta para reforçar o Newcastle em janeiro

Rúben Neves, um dos jogadores que mais tem sido associado ao Newcastle para o mercado de transferências de inverno, poderá finalmente sonhar com o regresso à Premier League. Tudo porque esta terça-feira os clubes ingleses reuniram-se e votaram contra a proibição temporária de empréstimos entre clubes com os mesmos proprietários.O internacional português, que atualmente representa os sauditas do Al Hilal, depois de se ter transferido do Wolverhampton para o emblema de Riade a troco de 55 milhões de euros, é o jogador preferido do treinador Eddie Howe para ocupar a vaga deixada no plantel dos magpies devido à suspensão de Sandro Tonali, recentemente acusado de estar envolvido num esquema de apostas ilegais.A possível proibição de empréstimos de jogadores entre clubes que têm o(s) mesmo(s) dono(s) foi um tema que fez recentemente correr muita tinta em Inglaterra, sobretudo devido ao facto de o Newcastle ser um dos clubes com mais vantagens neste particular, uma vez que os magpies são, a par do Al Hilal, um dos clubes detidos pelo Fundo Público de Investimento Saudita, o que facilitaria (e poderá mesmo facilitar) a transferência de jogadores entre os dois clubes.Esta decisão, que não foi unanime, abre assim portas ao regresso do internacional português a um campeonato que bem conhece. Durante cinco temporadas (entre 2017 e 2022), Rúben Neves esteve ao serviço do Wolverhampton, clube pelo qual disputou um total de 253 jogos e marcou 30 golos.