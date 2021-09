Steve Bruce rendido a Cristiano Ronaldo: «Se há uma verdadeira superestrela entre nós é este miúdo»

Aos 60 anos, Steve Bruce é dos técnicos mais experientes da Premier League, já defrontou inúmeros craques, mas este sábado, depois de ter visto Cristiano Ronaldo resolver o jogo diante do seu Newcastle, não poupou nos elogios ao português e colocou-o claramente num patamar à parte dos demais.





"É o instinto de um goleador, num momento em que os nossos defesas não o seguiram e ele aparece para encostar e mudar o jogo. Se há uma verdadeira superestrela entre nós é este miúdo, por aquilo que é, por aquilo que atingiu. Testemunhámos uma vez mais isso hoje. É qualquer coisa...", disse o técnico dos magpies.Apesar da derrota por três golos (1-4), Bruce sai de Old Trafford com pontos positivos a reter. "Fiquei satisfeito com muito do que fizemos. Fomos um perigo constante no contra-ataque. Antes do terceiro golo tivemos uma grande chance para fazer o 2-2, mas depois com a qualidade que o [Bruno] Fernandes tem, acabou por atirar uma bomba, ao canto, e todo o nosso trabalho não teve a sua recompensa. Mas tivemos algumas boas oportunidades. Não me lembro de vir cá e ter tantas oportunidades. A dificuldade está em sofrer golos fáceis", lamentou.