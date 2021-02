Steve Bruce também alvo de ameaças: «Até disseram que esperavam que eu morresse de Covid»

A discussão em torno das mensagens de ódio no futebol está na ordem do dia, principalmente em Inglaterra. Depois do árbitro Mike Dean ter sido alvo de inúmeras ameaças de mortes e insultos nas redes sociais, esta quinta-feira foi a vez de Steve Bruce, técnico do Newcastle, revelar que também a sua família já foi alvo dos mesmos imprupérios. Aos 60 anos, Bruce não tem redes sociais, mas conta que os filhos recebem muitas vezes mensagens do mesmo género.





"Algumas das coisas que eles me mostraram são completamente obscenas, consegues sentir o ódio que aquelas pessoas têm dentro delas. Recebi todo o tipo de ameaças, coisas horríveis, algumas que não consegui compreender. Chegaram a dizer que esperavam que eu morresse de Covid", desabafou.O treinador inglês pede às empresas responsáveis pelas várias redes sociais que tenham um papel de vigilância. "É preciso vigiar o que acontece lá de melhor, para ver se se descobre quem são estes idiotas, de forma a castiga-los", explica.Para além de árbitros, jogadores como Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Anthony Martial e Laurent James também já revelaram serem vítimas de abusos nas redes sociais.