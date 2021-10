Tensão no Newcastle: ânimos exaltados no balneário com dois jogadores a terem de ser separados

A atual situação desportiva do Newcastle não é famosa e a aquisição do clube por parte de um consorcio saudita não melhorou o momento, pelo menos por agora. Esta época, os magpies ainda não venceram qualquer jogo na Premier League (soma três empates e cinco derrotas na prova) e o treinador Steve Bruce parece estar por 'um fio'.





Os jogadores também não estão naturalmente contentes com o momento da equipa e, de acordo com o 'Daily Mail', os ânimos exaltaram-se no balneário do St. James Park depois da derrota caseira (2-3) com o Tottenham no domingo. A mesma fonte dá conta de que Jamaal Lascelles, capitão de equipa, e Isaac Hayden tiveram de ser separados pelos companheiros após discutirem no final da partida.A juntar a toda a situação, segundo o 'Sportsmail', alguns jogadores já demonstraram o seu descontentamento para com as táticas levadas a cabo por Steve Bruce, as quais dizem não estar a beneficiar a equipa.O que parece certo é que Yasir al-Rumayya já olha para sucessores para Bruce à frente da equipa, numa lista que conta com um português . Quem quer que seja o escolhido sabe que não terá tarefa fácil e encontrará o clube em zona de despromoção, com apenas três pontos e com uns impressionantes 19 golos sofridos em oito jogos na Premier League.