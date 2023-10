Tonali leva Newcastle a ponderar ação legal contra o Milan: em causa venda de "viciado em jogo"

O jornal 'The Sun' avança em Inglaterra que o Newcastle está a avaliar a possibilidade de avançar com uma ação legal contra o Milan, por o clube italiano lhe ter vendido um futebolista "viciado em jogo". Trata-se de Sandro Tonali, que deverá ser suspenso por 10 meses, depois de admitir ter feito apostas em encontros do Brescia e do Milan, quando representava estes clubes em Itália.A questão é saber se os rossoneri sabiam do problema do médio, de 23 anos, quando o venderam aos magpies no último verão, por cerca de 63 milhões de euros.A confirmar-se a suspensão de 10 meses, o Newcastle ficará sem o jogador o resto da época e o internacional italiano será também forçado a falhar o Euro'2024, se a seleção transalpina se apurar para a fase final da competição.Tonali já admitiu ter um problema e aceitou fazer terapia, além de participar em iniciativas com vista a alertar para problemas de jogo. Em princípio ficará sem salário durante a suspensão (ganha 8 milhões de euros por época) mas deverá continuar a treinar com os magpies durante esse período.