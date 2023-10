Tonali não joga hoje: Newcastle já recebeu notificação da FIFA sobre a suspensão

O Newcastle revelou este sábado que já foi notificado pela FIFA sobre a suspensão de Sandro Tonali, pelo que médio italiano não poderá jogar hoje no encontro diante do Wolverhampton.O jogador vai cumprir uma sanção de 10 meses, que teve início ontem, dia 27 de outubro de 2023, terminando a 27 de agosto de 2024.O castigo inclui, igualmente, a obrigatoriedade de o futebolista de 23 anos participar num plano de recuperação, bem como em ações públicas de sensibilização contra o vício do jogo.Tonali foi punido pela federação italiana no âmbito de um processo sobre apostas ilegais.