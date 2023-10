Tonali vai ser suspenso por 10 meses

Nicolò Fagioli já foi suspenso por sete meses devido a apostas ilegais e, agora, é a vez de Sandro Tonali. Tal como o médio da Juventus, o agora jogador do Newcastle também assumiu ter um problema com vício do jogo que precisa resolver e, por isso, aceitou um acordo com a procuradoria federal italiana. Assim, de acordo com a imprensa local, Tonali prepara-se para cumprir uma suspensão de 10 meses, o que afastará o médio de 23 anos do resto da temporada no clube inglês – ontem ainda jogou para a Champions – e também da seleção italiana, falhando o Euro’2024, onde a squadra azzurra defenderá o título... caso se apure. E ficará igualmente de fora no arranque da próxima temporada.

Além da proibição de jogar, o ex-companheiro de equipa de Rafael Leão terá ainda de cumprir outras obrigações. À semelhança de Fagioli, o centro-campista terá que cumprir um programa de tratamentos e participar também em ações de combate contra a chamada ludopatia - o vício das apostas.

Recorde-se que Sandro Tonali assumiu ter até apostado nos jogos do Milan, uma agravante que poderia mesmo valer uma suspensão de três anos. Um desfecho evitado com o acordo alcançado entre os advogados do futebolista e a procuradoria federal italiana.

Ação judicial à vista

Faltando ainda a oficialização do castigo de 10 meses, este cenário é particularmente problemático para o Newcastle, que contratou Tonali no último verão, pagando 64 M€ ao Milan. Desta forma, a imprensa italiana revelou que os ingleses já ameaçaram avançar com uma ação judicial milionária contra o emblema milanês, onde o médio alinhou três épocas depois de despontar no Brescia. Além disso, o salário do jogador (cerca de 8 milhões de euros anuais) será também suspenso a partir do primeiro dia de suspensão.