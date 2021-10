Treinador do Newcastle preparado para ser despedido: «Tenho muitos anos disto»

Com a venda do Newcastle a um fundo de investimento saudita, Steve Bruce, treinador que vai na terceira época consecutiva no comando dos magpies, diz que está preparado para ser despedido.





"Eu quero continuar. Gostaria de ter a hipótese de mostrar aos novos proprietários o que posso fazer, mas tenho que ser realista e reconhecer que eles podem querer um novo treinador. Quando há novos donos normalmente querem um novo treinador. Já tenho muitos anos disto para perceber", admitiu o técnico inglês, em declarações ao 'The Telegraph'."Essa decisão não depende de mim. Vou aceitar o que for decidido e o que tiver de ser, será. Tenho de esperar para conversar com as pessoas quando chegar o momento certo. Não vou ficar amargurado ou zangado com nada, aconteça o que acontecer. Claro que ficarei triste se perder o meu emprego, que foi aquele que sempre quis. Por mais difícil que tenha sido, tenho muito orgulho de treinar e ter treinado o Newcastle. E isso nunca vai mudar", acrescentou Steve Bruce.Depois do 13º lugar em 2019/20 e do 12º na época passada, os magpies ocupam nesta altura o 19º e penúltimo lugar da Premier League sem qualquer vitória nas primeiras 7 jornadas. O Newcastle soma 3 pontos (como o Burnley, 18º) consequentes de 3 empates e pior... só o Norwich (20º), com um ponto.