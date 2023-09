Arsenal empresta Nuno Tavares ao Nottingham Forest

O Nottingham Forest garantiu, esta sexta-feira, o empréstimo de uma temporada de Nuno Tavares junto do Arsenal. Segundo a imprensa inglesa, o acordo contempla uma opção de compra de 14 milhões de euros. O lateral português, de 23 anos, mostrou-se muito feliz por "ficar na Premier League"."Estou muito feliz por ficar na Premier League, uma vez que é a melhor liga do mundo. Agradeço ao Forest por me ter dado essa oportunidade", referiu Nuno Tavares, aos meios do clube.Já Ross Wilson, diretor de futebol do Nottingham Forest, frisou estar "entusiasmado" por poder contar com o jogador. "Estamos felizes por dar as boas-vindas ao Nuno. Sei o quão determinado está em ter sucesso aqui e o nosso staff está entusiasmado por trabalhar com ele".Nuno Tavares, recorde-se, deixou o Benfica em 2021, tendo rumado ao Arsenal por 8 milhões de euros. Na temporada passada, esteve emprestado ao Marselha.