Bolly deixa Wolves ao fim de cinco épocas e assina pelo Nottingham Forest

O Nottingham Forest, da Liga inglesa de futebol, anunciou esta quinta-feira a contratação de Willy Bolly para os próximos dois anos, tendo chegado a acordo com o Wolves, do treinador português Bruno Lage, para a transferência do defesa central.

Aos 31 anos, o costa-marfinense parte para a segunda aventura em Inglaterra depois de cinco anos ao serviço da 'alcateia' de Wolverhampton, pelos quais assinou de forma definitivo em 2018, após ter sido cedido pelo FC Porto.

Para além dos dragões, Bolly jogou também no Sp. Braga, depois de ter feito a formação no Auxerre.

No histórico Nottingham Forest, vencedor de duas edições da Liga dos Campeões e que regressou ao principal escalão inglês 23 anos depois, Bolly torna-se no 19.º reforço para esta temporada às ordens do treinador Steve Cooper e vai partilhar balneário com o médio português Cafú.