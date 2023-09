Chegada de Vlachodimos ao Nottingham intriga Brad Friedel

Nome histórico do futebol norte-americano, o antigo guarda-redes Brad Friedel mostrou-se desapontado com a contratação de Odysseas Vlachodimos por parte do Nottingham Forest, essencialmente por temer que essa adição ao plantel da equipa inglesa possa significar uma perda de estatuto para o seu compatriota Matt Turner, que neste defeso trocou o Arsenal pelo Nottingham em busca de mais minutos de jogo."Alguém tão bom como ele não teria assinado contrato para ser o número dois em nenhum clube. Entendo que o Arsenal seja um clube grande, fantástico, mas quando tens a qualidade que ele tem tens de jogar o máximo de jogos possível. Fiquei desapontado na época passada por ter ficado sempre no banco, por isso acabei por ficar contente com esta mudança [para o Nottingham]. Mas depois fiquei um pouco desapontado de novo, pois o Nottingham Forest, mesmo sabendo a qualidade do guarda-redes que têm, decide contratar um guarda-redes ao Benfica, que aos 29 anos jogou mais de 500 jogos e conquistou títulos. E agora [Matt Turner] tem outra batalha em mãos", apontou, ao Sporting Post."Não sei se vai ser o número 1 ou o 2, mas espero bem que seja o primeiro. De momento parece uma grande mudança para o Matt. Sei o quão bom ele pode ser, mas se não estiver a jogar não é bom nem para a seleção nem para ele. É bom o suficiente para jogar na Premier League, por isso espero vê-lo durante uma temporada inteira a mostrar o seu valor", acrescentou.