Internacional ganês André Ayew oficializado como reforço do Nottingham Forest

André Ayew, capitão da seleção ganesa, foi esta quinta-feira apresentado como reforço do Nottingham Forest. O experiente avançado, de 33 anos, regressa ao futebol inglês (onde já esteve entre 2016 e 2018) depois de duas temporadas ao serviço dos qataris do Al-Sadd, e assina a custo zero até ao final da temporada.

"É um sentimento muito bom assinar pelo Nottingham Forest. Sei quão grande é este clube e o que significa para esta cidade e para os seus adeptos. Foi sempre difícil jogar contra o Nottingham Forest e no The City Ground. Adoro este estádio. Steve Cooper é alguém que me conhece muito bem e sabe como trabalhar comigo dentro e fora do campo. Temos uma relação forte, é um treinador especial, assim como ser humano, e alguém que eu admiro", disse o jogador, em declarações citadas pelo site oficial do Nottingham Forest.